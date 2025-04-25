Штраф 50 тысяч рублей для владельцев квартир: стиральная машина может обойтись в круглую сумму Юлия ЧелкановаСтиральная машинка в квартире — это удобство, которое многие владельцы жилья не могут себе отказать.
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