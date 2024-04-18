Принц Гарри указал США новым местом жительства

Принц Гарри разорвал отношения с Великобританией. Об этом сообщает Daily Mail. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии