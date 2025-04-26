Нижегородские студентки перевели мошенникам более миллиона рублей

Девушки знали про мошеннические схемы, но все равно повелись на них. Так, 22-летняя студентка из Автозаводского района, получив звонки через мессенджер от людей, представившихся сотрудниками силовых структур и финансовой организации, поверила, что её сбережения находятся под угрозой.
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