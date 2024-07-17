Медведев не исключил, что планета разлетится в клочья

России фактически была объявлена война со стороны НАТО. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Аргументам и фактам» заявил экс-президент России и бывший премьер Дмитрий Медведев, занимающий сегодня должность зампреда Совета безопасности РФ.