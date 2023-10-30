Поляки собираются на забастовку с полным перекрытием дорог на границе с Украиной

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и ЕС.
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