Один из стратегических производителей микроэлектроники России — «Ангстрем» —стоит 9 млрд рублей, а должен более 245 млрд рублей

Предприятие должно в 28 раз больше стоимости собственных активов Зеленоградское предприятие по производству микросхем АО «Ангстрем» оценено в 8,87 млрд рублей с учетом НДС, следует из отчета, опубликованного на портале юридически значимых сведений — сообщает CNews.