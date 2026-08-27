Один из стратегических производителей микроэлектроники России — «Ангстрем» —стоит 9 млрд рублей, а должен более 245 млрд рублей

Предприятие должно в 28 раз больше стоимости собственных активов Зеленоградское предприятие по производству микросхем АО «Ангстрем» оценено в 8,87 млрд рублей с учетом НДС, следует из отчета, опубликованного на портале юридически значимых сведений — сообщает CNews.
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