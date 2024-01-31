В Крыму снизилось количество людей с алкогольной зависимостью

По данным Росстата в России начало расти число людей с алкогольной зависимостью. С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 до 53 тысяч человек.
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