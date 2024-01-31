Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Голованов
    Ага. доступ к интернету есть, а просто позвонить невозможно - МТС не работает.98% крымчан имеют...
  • Лидия Курзаева
    *женщина умолчала о своей поддержке Украины и проведение «украинских вечеров» среди школьников.  Такой учительнице не...Учитель джанкойск...
  • tsan tsan
    Прежде всего она должна перестать быть учительницей.Учитель джанкойск...

В Крыму снизилось количество людей с алкогольной зависимостью

В Крыму снизилось количество людей с алкогольной зависимостью

По данным Росстата  в России начало расти число людей с алкогольной зависимостью. С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 до 53 тысяч человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх