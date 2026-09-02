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Царьград

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Евгения Медведева объяснила отсутствие Этери Тутберидзе на свадьбе

Евгения Медведева объяснила отсутствие Этери Тутберидзе на свадьбе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила отсутствие тренера Этери Тутберидзе на её свадьбе 29 августа.

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