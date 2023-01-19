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СБУ ликвидировала члена первой делегации Киева на переговорах с РФ — WSJ

СБУ ликвидировала члена первой делегации Киева на переговорах с РФ — WSJ

Подозрения в «шпионаже» в пользу России стали причиной расправы Службы безопасности Украины (СБУ) над членом первой делегации Украины на переговорах с РФ Денисом Киреевым, 19 января пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ.

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