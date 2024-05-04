"Ъ": суд арестовал активы фигурантов дела о хищении у Минобороны

Фигуранты дела о поставке Министерству обороны России некачественных бронежилетов переводили полученные средства на частные счета, покупали на них акции и доли в компаниях, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве, сообщила газета "Коммерсант" в субботу, 4 мая.