"Ъ": суд арестовал активы фигурантов дела о хищении у Минобороны

Фигуранты дела о поставке Министерству обороны России некачественных бронежилетов переводили полученные средства на частные счета, покупали на них акции и доли в компаниях, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве, сообщила газета "Коммерсант" в субботу, 4 мая.
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