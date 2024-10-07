Терапевт назвал тяжелые последствия дефицита поваренной соли в организме Постоянная тяга к соленой пище может говорить о нарушении водно-электролитного обмена, рассказал профессор кафедры терапии медфака Государственного университета просвещения Станислав Ионов.
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