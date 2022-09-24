Референдумы на освобождённых территориях. День первый - итоги

По данным российских информационных агентств, в первый из пяти дней референдума на освобождённых территориях за ходом голосования следили около 130 иностранных наблюдателей из 26 стран: России, Венесуэлы, Италии, Румынии, Того и Южной Африки.
По данным российских информационных агентств, в первый из пяти дней референдума на освобождённых территориях за ходом голосования следили около 130 иностранных наблюдателей из 26 стран: России, Венесуэлы, Италии, Румынии, Того и Южной Африки.
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