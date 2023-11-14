Украла наряд: Зара оконфузилась на премии из-за платья Подольской

Певица попала в неловкую ситуацию. Наталья Подольская и Зара СоцсетиДо Нового года осталось не так много времени, поэтому в столице уже стартовала череда предпраздничных мероприятий, сменяющих друг друга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии