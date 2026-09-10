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Царьград

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Академик РАН сообщила, что 10% русских генетически предрасположены к ожирению

Академик РАН сообщила, что 10% русских генетически предрасположены к ожирению

Академик РАН Наталья Мокрышева сообщила, что только 10% русских имеют генетическую предрасположенность к ожирению, проявляющуюся в детстве.

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