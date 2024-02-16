Сегодня плановые отключения электричества коснутся трех городов Астраханской области

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В пятницу, 16 февраля, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 7 улиц и переулков в Центральном и Трусовском районах РЭС (с 08:00 до 15:00, с 09:00 до 17:00); Ахтубинский район – г.