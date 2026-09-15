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Нижегородский суд оштрафовал выпускницу за попытку списать на ЕГЭ

Нижегородский суд оштрафовал выпускницу за попытку списать на ЕГЭ

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мировой судья в Нижнем Новгороде назначил административный штраф выпускнице одной из местных школ за использование шпаргалок во время единого государственного экзамена.

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