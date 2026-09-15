Нижегородский суд оштрафовал выпускницу за попытку списать на ЕГЭ

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мировой судья в Нижнем Новгороде назначил административный штраф выпускнице одной из местных школ за использование шпаргалок во время единого государственного экзамена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Вебкамщицу заподо...
- ЛЛ Собянин сообщил о...
- ЛЛ Армия России нане...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым