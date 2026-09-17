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Царьград

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People сообщает: в Иллинойсе джекпот Powerball сорвал анонимный счастливчик

People сообщает: в Иллинойсе джекпот Powerball сорвал анонимный счастливчик

В штате Иллинойс, США, победитель лотереи Powerball сорвал джекпот в более миллиарда долларов. Потратив на билет лишь два доллара, счастливчик выбрал единовременную выплату в 450 миллионов.

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