БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Силовики наведались на рынок и вручили "гостям из солнечных республик письма счастья" (повестки). Реакция

Силовики наведались на рынок и вручили "гостям из солнечных республик письма счастья" (повестки). Реакция

Ниже кадры из Краснодара. На одном из рынков, которые посетили силовики вместе с сотрудниками военкоматов, они массово выдали повестки.

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Комментарии
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ЗЗ
Земфира Земфира
А гражданство у них забрали? Ведь закон подписан, вроде!
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6 час.
Silver Kont
А их туда пустят? Там своя служба безопасности, уже был случай, когда черножопого таксиста хотели задержать за нарушение правил, но он заехал туда, а там черножопые ишаки его спрятали и ещё угрожали сотрудникам полиции... Раньше их пиZдили и они боялись полицию, а теперь кидаются в драку... Вот когда  черножопых пидарасов начнут отстреливать при оказании сопротивления, тогда ещё  что-то может поменяться...
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4 час.
alik3456 Джексон
Туда казаков с нагайками и на конях надо посылать...
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4 час.

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