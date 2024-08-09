Ниже кадры из Краснодара. На одном из рынков, которые посетили силовики вместе с сотрудниками военкоматов, они массово выдали повестки.
Силовики наведались на рынок и вручили "гостям из солнечных республик письма счастья" (повестки). Реакция
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗЗ
Земфира Земфира
А гражданство у них забрали? Ведь закон подписан, вроде!
Ответить
6 час.
Silver Kont
А их туда пустят? Там своя служба безопасности, уже был случай, когда черножопого таксиста хотели задержать за нарушение правил, но он заехал туда, а там черножопые ишаки его спрятали и ещё угрожали сотрудникам полиции... Раньше их пиZдили и они боялись полицию, а теперь кидаются в драку... Вот когда черножопых пидарасов начнут отстреливать при оказании сопротивления, тогда ещё что-то может поменяться...
Ответить
4 час.
alik3456 Джексон
Туда казаков с нагайками и на конях надо посылать...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии