Силовики наведались на рынок и вручили "гостям из солнечных республик письма счастья" (повестки). Реакция

Silver Kont

А их туда пустят? Там своя служба безопасности, уже был случай, когда черножопого таксиста хотели задержать за нарушение правил, но он заехал туда, а там черножопые ишаки его спрятали и ещё угрожали сотрудникам полиции... Раньше их пиZдили и они боялись полицию, а теперь кидаются в драку... Вот когда черножопых пидарасов начнут отстреливать при оказании сопротивления, тогда ещё что-то может поменяться...