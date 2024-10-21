В Свердловскую область вернутся осадки

Дожди и даже мокрый снег ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что осадки выпадут на территории региона к середине недели, и их количество будет относительно небольшим – от 5 до 15 миллиметров в виде дождя.
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