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Вечерний Новосибирск

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Редкую медаль за СВО получила медсестра из Новосибирской области

Редкую медаль за СВО получила медсестра из Новосибирской области

Вручение награды Надежде С. состоялось 23 февраля 2024 года в Луганске. Медаль «За ратную доблесть» выдана на основании приказа председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Бориса Громова.

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