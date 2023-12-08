США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Нью-Йорк, декабрь 09 (Новый День, Иван Бабурин) –Соединенные Штаты на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 8 декабря, воспользовались своим правом и наложили вето на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, – сообщают СМИ.
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