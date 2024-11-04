На выборах президента досрочно проголосовали более 78 млн американцев

Возможностью проголосовать досрочно на выборах президента, которые назначены на вторник, 5 ноября, воспользовались более 78 млн граждан Соединенных Штатов, следует из данных, опубликованных Университетом штата Флорида.
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