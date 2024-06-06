Церковный и народный праздник 7 июня: приметы и обычаи

7 июня богат приметами и традициями, поскольку в этот день православные чествуют Иоанна Предтечу. В старину крестьяне верили, что если утром на листьях появляется роса, то человек, увидевший ее, будет защищен от водянки.
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