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В «Зените» оценили требование «Спартака» переиграть матч Суперкубка России

В «Зените» оценили требование «Спартака» переиграть матч Суперкубка России

Первая игра нового сезона завершилась победой петербуржцев в серии пенальти. Требование «Спартака» переиграть матч Суперкубка России является нелепым действием, заявил ТАСС советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.

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