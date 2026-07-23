В «Зените» оценили требование «Спартака» переиграть матч Суперкубка России

Первая игра нового сезона завершилась победой петербуржцев в серии пенальти. Требование «Спартака» переиграть матч Суперкубка России является нелепым действием, заявил ТАСС советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.
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