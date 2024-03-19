За что на нас обиделся Мкрон?

Гений про злодейства А что там за истерика во Франции, скажите мне? С какой радости эти любители лягушек решили, что они могут делать замечания нашему Дмитрию Анатольевичу и учить его правильным формулировкам? Идите вон Байдена учите правильно выражать свои мысли.