Театр абсурда
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Театр абсурда

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    хохляндия исчезнет как страна ))территория без людей долго ничьей не будет.Мужчин не осталос...
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За что на нас обиделся Мкрон?

За что на нас обиделся Мкрон?

Гений про злодейства А что там за истерика во Франции, скажите мне? С какой радости эти любители лягушек решили, что они могут делать замечания нашему Дмитрию Анатольевичу и учить его правильным формулировкам? Идите вон Байдена учите правильно выражать свои мысли.

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ВМ
Владимир Моргунов
ЛЯГУХИ, ПРИСЛАННЫЕ ИЗ РОССИИ ЕГО ДРУЖКАМИ, БЫЛИ НЕ ПЕРВОЙ СВЖЕСТИ...
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