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Мода и Шоу-бизнес

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Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Подробности

Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Подробности

И это только часть пострадавших, утверждает американский еженедельник Air Mail. Каждая рассказала о том, что актёр и солист Thirty Seconds to Mars непристойно вёл себя во времена, когда они ещё были несовершеннолетними.

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