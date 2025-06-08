Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Подробности

И это только часть пострадавших, утверждает американский еженедельник Air Mail. Каждая рассказала о том, что актёр и солист Thirty Seconds to Mars непристойно вёл себя во времена, когда они ещё были несовершеннолетними.
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