Самолет, вылетевший в Магадан с Камчатки, вернули в аэропорт вылета

Воздушное судно ЯК-40, которое направлялось в Магадан с Камчатки, вернулось в аэропорт вылета. Об этом во вторник, 19 декабря, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на «Камчатское авиапредприятие».
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