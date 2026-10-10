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Мировое обозрение

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«Бандиты ходят по домам»: Газовики и сантехники подключились к охоте ТЦК на украинцев

«Бандиты ходят по домам»: Газовики и сантехники подключились к охоте ТЦК на украинцев

Главное в тезисах: Схема проникновения: ТЦК на Харьковщине привлекают газовиков и работников водоканала, чтобы открывать квартиры и добираться до военнообязанных.

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