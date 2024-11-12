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Костюченок о 3:4 от «Трактора»: «Фукале оставил их в игре. «Амуру» надо работать над возвратом в оборону» 

Хабаровчане проиграли 12-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ. — Чего не хватает для победы? — Мы должны забить больше, чем соперник.

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