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Zero Hedge

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Large US Banks Suffer Another Weekly Deposits Outflow; Stocks & Fed Reserves Completely Decoupled

Large US Banks Suffer Another Weekly Deposits Outflow; Stocks & Fed Reserves Completely Decoupled

Large US Banks Suffer Another Weekly Deposits Outflow; Stocks & Fed Reserves Completely Decoupled With The Fed's bank bailout facility now expired, the 12-month term loans are starting to mature and the fund dropped over $17.

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