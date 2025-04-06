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Царьград

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В Москве завершают строительство офисного центра площадью 37 тысяч кв. м

В Москве завершают строительство офисного центра площадью 37 тысяч кв. м

В северной части Москвы завершены работы над новым офисным комплексом на улице Лобненской с тремя зданиями.

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