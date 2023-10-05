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Минспорт России не дал денег WADA

Минспорт России не дал денег WADA

Перечислять деньги на нужды Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался российский Минспорт.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да нечего там делать и с ними вообще никаких сношений . Только свои альтернативные игры организовывать и у себя же проводить выручая деньги за их организацию и проведение . У нас всё есть для этого
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9 час.
лина любимцева
Правильно! ВАДА  уже 10 лет мотает нервы российским спортсменам под надуманным предлогом. Мстит России за  поддержку Донбасса, еще с 2014 года!!
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4 час.
лл
лина любимцева
А ты рассуждаешь, как жмот.
Ответить
4 час.

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