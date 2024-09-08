Девелопер широкого профиля

Рязанская компания «Мармакс» активно применяет инновационный подход в строительстве жилья и старается использовать девелопмент как инструмент для улучшения городского пространства Комплекс «Достояние» компания «Мармакс» строила как лучший дом города, но в очень спорной локациичитайте на monocle.