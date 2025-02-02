«Кузькина мать» XVI века: каким передовым оружием обладала Россия Ивана Грозного

Самое раннее задокументированное использование пушек в русских землях относится к 1382 году, когда при обороне Москвы от армии хана Тохтамыша применялась позиционная артиллерия, которая называлась тюфяками».
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