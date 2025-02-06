Ультиматум Honda отвергли: почему рассыпалась сделка между Honda и Nissan

Генеральный директор Макото Учида встретился с главой Honda Тосихиро Мибе в четверг, 6 февраля, и заявил, что хочет прекратить переговоры о слиянии после того, как более крупный автопроизводитель предложил сделать Nissan дочерней компанией, о чем сообщил Reuters источник, осведомленный о ситуации.