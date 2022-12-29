Медвежий угол

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Уничтоженный под Брянском украинский диверсант обещал «похоронить Москву»

Уничтоженный под Брянском украинский диверсант обещал «похоронить Москву»

Украинский диверсант Богдан Лягов, который сегодня в составе диверсионно-разведывательной группы был уничтожен в Брянской области, обещал «похоронить Москву».

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