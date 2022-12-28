Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Товарищеский матч. «Торино» Миранчука в гостях у «Монцы»

Товарищеский матч. «Торино» Миранчука в гостях у «Монцы»

«Торино» Алексея Миранчука сыграет в гостях с «Монцей» в товарищеском матче. Товарищеский матч Монца Италия – Торино Италия Дата проведения 28 декабря, 18.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх