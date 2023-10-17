Cities: Skylines II выйдет недоделанной, утечка о Suicide Squad, релиз Франц, анонс Don’t Scream…Marvel's Spider-Man 2 получила первые отзывы (включая доводы Digital Foundry), аноним сливает детали о Suicide Squad: Kill the Justice League, вышла новая (экспериментальная) игра Ice-Pick Lodge — «Франц», анонсирован необычный инди-хоррор Don't Scream, Пит Хайнс покидает компанию Bethesda, Epic Games Store заманивает разработчиков выгодным партнёрством, Cities: Skylines II выйдет хуже ожидаемого технического уровня (официально).
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