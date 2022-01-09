Диетолог Круглова предупредила о высоком содержании сахара в йогурте и выпечке

Сахар в больших количествах может содержаться во многих продуктах, в том числе в йогуртах и выпечке. Об этом рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.