Турнир памяти сына полпреда Жоги в ХМАО собрал сотни спортсменов со всей страны

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поблагодарил губернатора ХМАО Руслана Кухарука за организацию спортивного мероприятия «Сибирские грэпплеры», собравшего атлетов со всей России, включая Макеевку (ДНР).
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