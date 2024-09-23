Huawei отказывается от Windows для ПК. В пользу собственной HarmonyOS

Huawei заявила, что нынешние ПК компании станут последними, на которых будет установлена Windows, а все будущие устройства перейдут на собственную операционную систему HarmonyOS\u000D\u000A\u000D\u000AКитайский технологический гигант Huawei официально заявил, что текущие ПК компании станут последними, работающими на Windows.