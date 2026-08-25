Чтобы хоть чем-то похвастать под 35-летие «нэзалэжности» одесские гестаповцы в кои-то веки не детей отмудохали, и не пенсионеров, ностальгирующих по СССР, а отловили крупную птицу — целого командира спецназа Нацгвардии, оказавшегося «агентом РФ».