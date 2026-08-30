На Камчатке медведица напала на охотников, потому что защищала детенышей

Медведица атаковала людей в Олюторском районе Камчатки, потому что защищала детенышей, заявил РИА Новости глава управления федерального госконтроля министерства лесного и охотничьего хозяйства края Всеволод Воропанов.
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