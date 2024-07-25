Неудачное обрезание на дому: в Петербурге спасают младенца, хирург задержан

Ребенку, которому нет и месяца, в больнице. В Петербурге после неудачного обрезания задержан хирург. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг детям до 6 лет, сообщили в региональном управлении СК РФ по городу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии