Неудачное обрезание на дому: в Петербурге спасают младенца, хирург задержан

Ребенку, которому нет и месяца, в больнице. В Петербурге после неудачного обрезания задержан хирург. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг детям до 6 лет, сообщили в региональном управлении СК РФ по городу.