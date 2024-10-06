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Царьград

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Трамп раскритиковал Байдена и Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана в США

Трамп раскритиковал Байдена и Харрис за низкие выплаты пострадавшим от урагана в США

Ураган «Хелен» обрушился на США в конце сентября и принес серьезные разрушения.Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, раскритиковал администрацию президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за то, что они предложили выплатить пострадавшим от урагана «Хелен» всего лишь по 750 долларов.

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