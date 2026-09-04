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США обвинили Украину в мировом энергетическом шоке. Что означают эти сигналы?

США обвинили Украину в мировом энергетическом шоке. Что означают эти сигналы?

Американский Минфин обвинил Украину в высоких ценах на бензин в США. По словам министра финансов Скотта Бессента, энергетический шок на заправках США связан с ударами Украины по российским НПЗ - это мол, подняло цены на нефть на фоне продолжающегося конфликта в Иране.

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Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

""США обвинили Украину в мировом энергетическом шоке."" : ========= Удивляет!... А почему это... ЕВРЕЙСКОЕ окружение Трампа.... в ЭТОМ не обвиняют ИРАН (Персов)... Это же Персы, не согласились, СВОИ газо-нефтяные месторождения.... отдавать ЕВРЕЯМ!... что и заставило тестя Кушнера... бомбить Иран... и наносить ракетный удар... по маленьким девочкам... Удивляет.... (грязная стая, всегда добивает своего подранка).