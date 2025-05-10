Устаревшие ПНИ: как изменят жизнь людей с ментальными нарушениями

На V Научно-практической конференции «Ценность каждого», которая в апреле прошла в Москве, обсуждали проблему альтернативных форм жизнеустройства для людей, которые сейчас живут в психоневрологических интернатах (ПНИ) и других подобных учреждениях.
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