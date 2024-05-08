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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тухель об отмене гола де Лигта «Реалу»: «Ощущалось как предательство. Линейный извинился, но это не помогает. Это против правил, катастрофа»

На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов (2:1 в пользу «Реала») полузащитник Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь.

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