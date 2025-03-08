Министр культуры России Ольга Любимова поздравила женщин с Международным женским днем. «Этот праздник — олицетворение весны, света и душевного тепла, которые вы приносите в этот мир», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии