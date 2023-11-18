Политика как он...
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Политика как она есть

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«Космическая гонка» или геополитика перерастает в астрополитику

«Космическая гонка» или геополитика перерастает в астрополитику

Это присказка… Фраза «Хьюстон, у нас проблема» стала культовой, благодаря фильму «Аполлон-13» снятому в 90-х годах.

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Комментарии
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Александр Попов
ШТАТОЖОПА болоболка, одни ПОНТЫ КОРЯВЫЕ.
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10 час.
В
Василий
Корабль Гагарина УПРАВЛЯЛСЯ с ЗЕМЛИ - да что Вы мелете авторы?
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7 час.
Валерий Ребров
Ну вранье есть вранье, движок у америкосов сертифицированный стоит,а летают на Российских,значит не все так хорошо с тем движком,или он для голивуда сделан
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3 час.

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