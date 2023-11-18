«Космическая гонка» или геополитика перерастает в астрополитику

Корабль Гагарина УПРАВЛЯЛСЯ с ЗЕМЛИ - да что Вы мелете авторы?

Валерий Ребров

Ну вранье есть вранье, движок у америкосов сертифицированный стоит,а летают на Российских,значит не все так хорошо с тем движком,или он для голивуда сделан